مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

أكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على أهمية تعزيز سبل التعاون ووضع آليات عمل مشتركة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وبين باقي مديريات المحافظة.

وأوضح أن الشركة تستهدف فتح قنوات إتصال جديدة مع جميع مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية والخدمية.

وأشار إلي أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بقيادة دكتورة مي عزت مصطفي مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية عقد اجتماعا تنسيقيا مع الدكتورة منى عثمان وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، بحضور الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب وأحمد سمير مدير إدارة استطلاعات الرأي بشركة مياه الشرقية وأحمد حسن أخصائي التوعية والمشاركة المجتمعية.

تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في تنفيذ برامج وفعاليات توعوية داخل مراكز الشباب، تستهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، إلى جانب دراسة تنفيذ أنشطة ومبادرات مشتركة تخدم المجتمع المحلي.

من جانبها أشادت وكيل الوزارة بالدور الحيوي الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في خدمة المواطنين، ومؤكدة أن مراكز الشباب تمثل منصة فعالة لنشر الوعي المجتمعي وتنفيذ المبادرات القومية.