أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

نظمت مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية بالتعاون مع جمعية الأورمان إحتفالات كبرى لتوزيع عدد (1100) كيلو لحوم مجانًا بكنيسة مارمرقص بالحسينية، وكنيسة الشهيد مارى جرجس بالاخيوه لدعم عدد (550) أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقريتى الاخيوه ومنشيه بشاره ومدينه الحسينيه فى محافظة الشرقية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن الإحتفالات جاءت في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

كما عبر الأخوة المسيحيين عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديرية التضامن الإجتماعي والجمعيات الاهلية لمساندتهم للفئات الاكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم .‏

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجاً عن طريق الجمعيات القاعديه بالمراكز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى بالشرقية، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا في قرى ومدن المحافظة.

وأضاف شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.