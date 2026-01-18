مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

أشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بفريق قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي، بعد إجراء عدد 19 حالة منظار متنوع في يوم واحد، لتسجل بذلك أكبر لستة مناظير يتم تنفيذها داخل مستشفيات المديرية خلال يوم عمل واحد، بما يؤكد كفاءة الفرق الطبية والإشرافية بالمستشفى.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، والتوسع في خدمات وحدات المناظير بالمستشفيات العامة والمركزية، وذلك تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحالات التي تم إجراؤها شملت مناظير الأطفال لأعمار مختلفة بلغت ٤ و ٦ و ٩ سنوات، ومناظير المعدة والقولون التشخيصية، وربط دوالي المريء، وحقن دوالي المعدة، بالإضافة إلى استئصال زوائد القولون، وغيرها من الإجراءات ذات المهارة، والتي تم تنفيذها باستخدام أحدث الأجهزة الطبية ووفقاً للمعايير الطبية المعتمدة، بما ساهم في تحقيق هذه الخدمات المتميزة، مؤكداً أن هذا النجاح يأتي نتيجة العمل بروح الفريق الواحد.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن المناظير الـ١٩ تمت بقيادة الدكتور سامح بدر استشاري مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس ورئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس، وبمشاركة الدكتور سامي مغاوري أخصائي مناظير الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، والدكتور أحمد لطفي السيد أخصائي مناظير الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، وبمساعدة الدكتور محمد مرزوق أخصائي التخدير بالمستشفى، وطاقم التمريض المكون من الأستاذة أماني جمال،وشيماء أحمد، وإيمان منير، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير ومدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور أنور شاهين مدير عام المستشفى، وأسماء عبدالعزيز رئيسة التمريض بالمستشفى.

وأضاف مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي تم تفعيلها وتشغيلها مؤخراً بدعم من وزارة الصحة والسكان، وتضم منظار معدة وقولون ومراري، إلى جانب مناظير أطفال كاملة لأول مرة بمستشفيات صحة الشرقية، لتصبح من أقوى وحدات المناظير بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تخطت 10 ملايين جنيه.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير لوكيل المديرية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة الخدمات الطبية والمشرف العام على المناظير، ولمدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولإدارة مستشفى بلبيس المركزي، وجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.