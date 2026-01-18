قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بفريق قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي، بعد إجراء عدد 19 حالة منظار متنوع في يوم واحد، لتسجل بذلك أكبر لستة مناظير يتم تنفيذها داخل مستشفيات المديرية خلال يوم عمل واحد، بما يؤكد كفاءة الفرق الطبية والإشرافية بالمستشفى.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، والتوسع في خدمات وحدات المناظير بالمستشفيات العامة والمركزية، وذلك تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحالات التي تم إجراؤها شملت مناظير الأطفال لأعمار مختلفة بلغت ٤ و ٦ و ٩ سنوات، ومناظير المعدة والقولون التشخيصية، وربط دوالي المريء، وحقن دوالي المعدة، بالإضافة إلى استئصال زوائد القولون، وغيرها من الإجراءات ذات المهارة، والتي تم تنفيذها باستخدام أحدث الأجهزة الطبية ووفقاً للمعايير الطبية المعتمدة، بما ساهم في تحقيق هذه الخدمات المتميزة، مؤكداً أن هذا النجاح يأتي نتيجة العمل بروح الفريق الواحد.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن المناظير الـ١٩ تمت بقيادة الدكتور سامح بدر استشاري مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس ورئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس، وبمشاركة الدكتور سامي مغاوري أخصائي مناظير الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، والدكتور أحمد لطفي السيد أخصائي مناظير الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، وبمساعدة الدكتور محمد مرزوق أخصائي التخدير بالمستشفى، وطاقم التمريض المكون من الأستاذة أماني جمال،وشيماء أحمد، وإيمان منير، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير ومدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور أنور شاهين مدير عام المستشفى، وأسماء عبدالعزيز رئيسة التمريض بالمستشفى.

وأضاف مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي تم تفعيلها وتشغيلها مؤخراً بدعم من وزارة الصحة والسكان، وتضم منظار معدة وقولون ومراري، إلى جانب مناظير أطفال كاملة لأول مرة بمستشفيات صحة الشرقية، لتصبح من أقوى وحدات المناظير بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تخطت 10 ملايين جنيه.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير لوكيل المديرية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة الخدمات الطبية والمشرف العام على المناظير، ولمدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولإدارة مستشفى بلبيس المركزي، وجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

ترشيحاتنا

جمعية الاورمان

خلال رمضان.. 800 ألف كرتونة مواد غذائية دعما للأولى بالرعاية

مستشفى قنا العام

مدير مستشفى قنا العام: قدمنا نصف مليون خدمة طبية خلال 2025

وكيل تعليم المنوفية

ضبط "ملاحظة" لتصويرها امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في المنوفية

بالصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد