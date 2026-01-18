الأحد 18/يناير/2026 - 09:09 م 1/18/2026 9:09:06 PM

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس عاصمة مصر، والتي تُقام بنظام الذهاب والإياب

مباريات ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر



يوم الأربعاء 25 مارس 2026

مباراة وادي دجلة × طلائع الجيش – 5 مساءً - استاد السلام الدولي



مباراة إنبي × بتروجت – 8 مساءً - استاد بتروسبورت

الخميس 26 مارس 2026



مباراة الجونة × المصري – 5 مساءً - استاد السويس الجديد

مباراة زد × المقاولون العرب – 8 مساءً - استاد القاهرة الدولي

مباريات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر



الأحد 29 مارس 2026



مباراة طلائع الجيش × وادي دجلة – 5 مساءً - استاد جهاز الرياضة



مباراة بتروجت × إنبي – 8 مساءً - استاد بتروسبورت

الاثنين 30 مارس 2026



مباراة المصري × الجونة – 5 مساءً - استاد السويس الجديد



مباراة المقاولون العرب × زد – 8 مساءً - استاد المقاولون العرب