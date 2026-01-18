وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة وممثلى وزارة الخارجية .

بدأت الفعاليات بعرض تقديمى للأنشطة المختلفة التى تم تنفيذها خلال الدورة والتى تسهم فى الإرتقاء بقدرات وإمكانيات ضباط القوات المسلحة للعمل فى مجال التمثيل العسكرى بالخارج ليكونوا خير سفراء للقوات المسلحة بمختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وألقى اللواء أ ح شريف فكرى رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لإعداد وتأهيل أعضاء التمثيل العسكرى وفقاً لأحدث المعايير العلمية التى تسهم فى زيادة خبراتهم على كافة المستويات بالمجالات المختلفة بالشكل الذى يمكنهم من تنفيذ مهامهم على النحو الأمثل.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكرى على انتهاء دورة الإعداد والتأهيل التى تسبق توليهم مناصبهم ، مشيراً إلى دورهم الهام فى تمثيل الدولة المصرية تمثيلاً يليق بها بكافة الدول التى سيكلفون بالعمل فيها بإعتبارهم واجهة مشرفة لمصر وللمؤسسة العسكرية العريقة ، مؤكداً على العلاقات المتميزة التى تجمع القوات المسلحة بنظائرها من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات العسكرية وضرورة العمل على تعزيزها بما يدعم دور مصر الفاعل على الصعيدين الدولى والإقليمى .