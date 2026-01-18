قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
تقى الجيزاوي

تستعد النجمة العالمية لاروسي لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «أنا نجمة» خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة جديدة تعكس استمرارها في التوجه نحو السوق العربي وتحديدًا الجمهور المصري، بعدما حققت حضورًا لافتًا بأعمالها السابقة باللهجة المصرية.


أغنية «أنا نجمة» تُعد ثالث تجربة غنائية للنجمة العالمية لاروسي باللهجة المصرية، حيث تواصل من خلالها تأكيد شغفها بالموسيقى العربية وحرصها على تقديم أعمال تتناسب مع الذوق المصري، وتعبر عن شخصيتها الفنية كنجمة عالمية تخاطب جمهورًا واسعًا داخل مصر وخارجها، في إطار موسيقي عصري يجمع بين الإيقاع الحديث والروح الشرقية.

أغنية «أنا نجمة»، من كلمات الشاعر محمد السوكني، وألحان وتوزيع الفنان والملحن محمد قماح، في تعاون جديد يجمع بين لاروسي وقماح، ويُعد امتدادًا للشراكة الفنية الناجحة التي جمعتهما من قبل، حيث حرص الطرفان على تقديم عمل متكامل من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، بما يتماشى مع التطور الفني الذي تشهده أعمال لاروسي خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التعاون بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنية «انبساط»، والتي جمعت لاروسي بمحمد قماح، وحققت تفاعلًا واسعًا عند طرحها، ما شجع الطرفين على تكرار التجربة وتقديم عمل جديد يحمل طابعًا مختلفًا ويعكس حالة فنية أكثر تميزاً، وسط توقعات بأن تحظى أغنية «أنا نجمة» باهتمام كبير فور طرحها على المنصات الموسيقية.

ومن المنتظر أن يتم طرح أغنية «أنا نجمة» خلال أيام، وسط حالة من الترقب بين جمهور لاروسي ومحبي الموسيقى العربية، خاصة مع استمرار النجمة العالمية في توسيع حضورها الفني، وتقديم أعمال تمزج بين الهوية العالمية والعربية، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الأسماء التي تخوض تجربة الغناء باللهجة المصرية بثبات ونجاح.

لاروسي أنا نجمة محمد قماح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى يكشف: كلمة مفاجئة لترامب في دافوس

غزة

أستاذ علوم سياسية: السلطة الفلسطينية لديها فرصة مهمة للتعامل مع مجلس السلام

أحمد موسى

أحمد موسى: الشعب المصري لن يسمح لأحد بالضحك عليه

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

المزيد