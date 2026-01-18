بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

تستعد النجمة العالمية لاروسي لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «أنا نجمة» خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة جديدة تعكس استمرارها في التوجه نحو السوق العربي وتحديدًا الجمهور المصري، بعدما حققت حضورًا لافتًا بأعمالها السابقة باللهجة المصرية.



أغنية «أنا نجمة» تُعد ثالث تجربة غنائية للنجمة العالمية لاروسي باللهجة المصرية، حيث تواصل من خلالها تأكيد شغفها بالموسيقى العربية وحرصها على تقديم أعمال تتناسب مع الذوق المصري، وتعبر عن شخصيتها الفنية كنجمة عالمية تخاطب جمهورًا واسعًا داخل مصر وخارجها، في إطار موسيقي عصري يجمع بين الإيقاع الحديث والروح الشرقية.

أغنية «أنا نجمة»، من كلمات الشاعر محمد السوكني، وألحان وتوزيع الفنان والملحن محمد قماح، في تعاون جديد يجمع بين لاروسي وقماح، ويُعد امتدادًا للشراكة الفنية الناجحة التي جمعتهما من قبل، حيث حرص الطرفان على تقديم عمل متكامل من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، بما يتماشى مع التطور الفني الذي تشهده أعمال لاروسي خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التعاون بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنية «انبساط»، والتي جمعت لاروسي بمحمد قماح، وحققت تفاعلًا واسعًا عند طرحها، ما شجع الطرفين على تكرار التجربة وتقديم عمل جديد يحمل طابعًا مختلفًا ويعكس حالة فنية أكثر تميزاً، وسط توقعات بأن تحظى أغنية «أنا نجمة» باهتمام كبير فور طرحها على المنصات الموسيقية.

ومن المنتظر أن يتم طرح أغنية «أنا نجمة» خلال أيام، وسط حالة من الترقب بين جمهور لاروسي ومحبي الموسيقى العربية، خاصة مع استمرار النجمة العالمية في توسيع حضورها الفني، وتقديم أعمال تمزج بين الهوية العالمية والعربية، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الأسماء التي تخوض تجربة الغناء باللهجة المصرية بثبات ونجاح.