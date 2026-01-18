وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات

قال الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة السوداني، إن الأوبئة في السودان ليست جديدة، لكنها تتجدد وتتزايد لأسباب مختلفة، موضحا أن الكوليرا والملاريا من الأمراض المستوطنة في السودان وبعض الدول الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

وأشار الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن الحرب ساهمت في تفاقم هذه الأوبئة عبر تخريب مصادر المياه الصالحة للشرب، وترك المخلفات والنفايات، وتوقف حملات مكافحة الذباب، وضعف الرقابة على الأغذية في المناطق المتأثرة بالنزاع والنزوح.

وأكد أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف، وفرت إمدادات كافية لعلاج حالات الكوليرا، بما في ذلك 20 مليون جرعة تطعيم للمواطنين.

ولفت إلى أن 17 ولاية كانت تسجل مئات الحالات يومياً، لكن حالياً وبعد أكثر من شهر، توجد فقط في ولاية شمال كردفان، بأعداد أقل من 10 حالات يوميا، دون تسجيل وفيات؛ ما يمثل تقدماً كبيراً في احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات السودانية.