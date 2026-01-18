في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ"٢٨" لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمستمرة حتى ٣٠ يناير الجاري وذلك للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في سادس أيام المرحلة الأولى من الموجة أسفرت عن إزالة (٩)حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة(٦)قيراطاً، وذلك بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة (٩) حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية مملوكة للأهالي على مساحة (٦) قيراط بمراكز (بلبيس، كفرصقر وفاقوس وههيا والزقازيق) .

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي البلاغات على مدار ٢٤ ساعة، تشمل الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية.