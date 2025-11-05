فرج عامر: بوابة خاصة لكبار السن في خيمة انتخابات نادي سموحة حرصًا على راحتهم وسلامتهم

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تخصيص بوابة خاصة لكبار السن داخل خيمة الانتخابات، وذلك حرصًا على راحتهم وسلامتهم أثناء عملية التصويت ومنعًا للتزاحم أو التدافع يوم الانتخابات.

وأكد عامر، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إدارة النادي تحرص على توفير كافة سبل التنظيم لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مريحة وآمنة لجميع الأعضاء، وخاصة كبار السن.

مباراة سموحة والمقاولون العرب

وكان قد حسم التعادل الإيجابي مباراة سموحة والمقاولون العرب ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد المقاولون العرب فى الجولة الـ13، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.