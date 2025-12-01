مبابي يعتذر لجماهير ريال مدريد بعد التعادل مع جيرونا

اعتذر الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد لجماهير الملكي عن التعادل أمام جيرونا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : لم تكن النتيجة التي أردناها ولكن الدوري مستمر والموسم طويل علينا تغيير أسلوب لعبنا وإظهار هويتنا كفريق

انتهت مباراة جيرونا وريال مدريد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في إطار الجولة 14 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف جيرونا عن طريق عز الدين أوناحي في الدقيقة 45.

فيما جاء هدف ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فريق جيرونا في المركز 18 برصيد 12 نقطة.