البروستاتا والقولون.. طعام رخيص يمنع أخطر أنواع السرطان

تنتشر في العصر الحديث انواع عديدة من السرطان سواء بين الرجال أو النساء ولكن هناك بعض الأطعمة التي تلعب دور كبير في الوقاية منها.

علاقة البصل بالسرطان

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد فيرتبط تناول البصل بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان

تحتوي العديد من أنواع البصل على مواد كيميائية يمكنها المساعدة في مكافحة السرطان.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا كمية أكبر من البصل كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والحلق والمبيض. وأظهرت دراسة أخرى أن الرجال الذين تناولوا كمية أكبر من خضراوات عائلة الثوم كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

يعتقد بعض الباحثين أن الكيرسيتين ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في البصل مسؤولة عن خصائصه في مكافحة السرطان وقد ارتبط اتباع نظام غذائي غني بالكيرسيتين بانخفاض خطر.

فوائد أخرى للبصل

وفقاً لبعض الأبحاث المخبرية، قد يقضي البصل على مجموعة واسعة من البكتيريا.

في إحدى التجارب، أبطأت مستخلصات البصل والثوم نمو العديد من الميكروبات ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة كيفية تأثير البصل على البكتيريا في الجسم.

يحتوي البصل على فركتو أوليجوساكاريد، وهي مواد تعمل كبريبايوتيك وغذاء لبكتيريا الأمعاء الصحية مما يُساعد على الهضم وتمر هذه المواد عبر الأمعاء الدقيقة وتُغذي البكتيريا الصحية في الأمعاء.