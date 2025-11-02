انطلاق الأسبوع التدريبي الثالث عشر بمركز سقارة اليوم الأحد بمشاركة 450 متدربًا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث عشر من الخطة التدريبية السنوية لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام 2025 / 2026، غدًا الأحد، والمقرره خلال الفترة من 2 حتى 5 نوفمبر 2025، بمشاركة 450 متدربًا من مختلف المحافظات، ضمن جهود الوزارة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

مركز سقارة

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مركز سقارة أصبح أحد أهم أذرع الوزارة في تنفيذ برامج التطوير المؤسسي وتنمية المهارات، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير من المتدربين يعكس حرص الوزارة على التوسع في برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف جميع المستويات الإدارية بالمحليات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير بيئة العمل الحكومي بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

الدورات التدريبية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي الثالث عشر يشهد تنفيذ خمسة برامج نوعية تشمل: برنامج إعداد وتأهيل رئيس إدارة مركزية، وبرنامج تنمية مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية في التعامل مع الجمهور، وبرنامج إعداد مدربين تخصصي (إعداد حقائب تدريب العمليات)، وبرنامج التخطيط البرامجي في ضوء برامج التنمية المحلية المطورة، بالإضافة إلى الاختبارات الخاصة بتنفيذ البرنامج الثاني لإعداد وتأهيل رئيس قرية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذه البرامج تأتي في إطار حرص الوزارة على ربط التدريب بالمسارات الوظيفية للعاملين بالمحليات، وتعزيز قدراتهم القيادية والفنية بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، أن البرامج الحالية تمثل نقلة نوعية في تطوير المحتوى التدريبي بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي وتحديث آليات الإدارة المحلية، مشيراً إلي أن المركز يسعى دائمًا إلى أن يكون بيت الخبرة الوطني الأول في إعداد وتأهيل القيادات المحلية، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة في التدريب، بما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي داخل وحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.