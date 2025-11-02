قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السلوفاكي تحضيرات المؤتمر الدولي للتعافي في غزة

وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي
وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي
القسم الخارجي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،  يوراى بلانار وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفاكيا، وأكدا ما تشهده من تميز وتطور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين الصديقين. وفي هذا السياق، ثمن الوزير عبد العاطي التوقيع الأخير على مذكرة التفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة وتغير المناخ، إلى جانب مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الاقتصادي المعنية بتدشين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن انعقاد أولى جلسات اللجنة المشتركة سيمثل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة.

وتناول اللقاء كذلك التطورات الإقليمية، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره السلوفاكي على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في أعقاب قمة شرم الشيخ للسلام، والجهود الجارية لتثبيت اتفاق وقف الحرب، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى جانب التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة المقرر عقده في القاهرة خلال الشهر الجاري.

واختتم اللقاء بتوجيه الوزير عبد العاطي الشكر لنظيره السلوفاكي على المساعدات الإنسانية التي أرسلتها بلاده إلى مصر، لدعم جهود الإغاثة وتخفيف المعاناة الإنسانية في كل من غزة والسودان.
 

