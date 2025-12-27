ركلات الجزاء الضائعة تخطف الأضواء في أمم إفريقيا

فرضت ركلات الترجيح المهدرة نفسها في الجولات الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما شهدت عدة مباريات لحظات حاسمة ضاعت فيها فرص ثمينة كانت كفيلة بتغيير نتائج المباريات .



ويرصد لكم صدي البلد أبرز الفرص الضائعة منذ انطلاق بطولة أمم افريقيا بالمغرب والتي غيرت مجري المباريات

المغرب × جزر القمر

استهل منتخب المغرب مشواره في بطولة أمم افريقيا بتحقيق الفوز على جزر القمر بنتيجة 2-0، إلا أن المباراة لم تخلُ من الإثارة، بعدما أهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء في لقاء الافتتاح. ورغم الإهدار، واصل “أسود الأطلس” ضغطهم وحسم نتيجة اللقاء





مالي × زامبيا

وفي مواجهة آخري، تعادل منتخبا مالي وزامبيا بنتيجة 1-1، في مباراة كان من الممكن أن تحسب لصالح المنتخب المالي، لولا إهدار ركلة جزاء .





أوغندا × تنزانيا

و تكرر المشهد في لقاء أوغندا وتنزانيا، حيث أهدر آلان أوكيلو ركلة جزاء لصالح المنتخب الأوغندي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتشير إهدار ركلات الجزاء الي الضغط النفسي على لاعبو المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم افريقيا بالمغرب حيث يرغب كافة المشاركين في التتويج باللقب او الوصول الي أبعد نقطة بالبطولة

