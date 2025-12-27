قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ركلات الجزاء الضائعة تخطف الأضواء في أمم إفريقيا

أمم افريقيا
أمم افريقيا
حسام الحارتي

فرضت ركلات الترجيح المهدرة نفسها في الجولات الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما شهدت عدة مباريات لحظات حاسمة ضاعت فيها فرص ثمينة كانت كفيلة بتغيير نتائج المباريات .


ويرصد لكم صدي البلد أبرز الفرص الضائعة منذ انطلاق بطولة أمم افريقيا بالمغرب والتي غيرت مجري المباريات 

المغرب × جزر القمر

استهل منتخب المغرب مشواره في بطولة أمم افريقيا بتحقيق الفوز على جزر القمر بنتيجة 2-0، إلا أن المباراة لم تخلُ من الإثارة، بعدما أهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء في لقاء الافتتاح. ورغم الإهدار، واصل “أسود الأطلس” ضغطهم وحسم نتيجة اللقاء 


 

مالي × زامبيا

وفي مواجهة آخري، تعادل منتخبا مالي وزامبيا بنتيجة 1-1، في مباراة كان من الممكن أن تحسب لصالح المنتخب المالي، لولا إهدار ركلة جزاء .


 

أوغندا × تنزانيا

و تكرر المشهد في لقاء أوغندا وتنزانيا، حيث أهدر آلان أوكيلو ركلة جزاء لصالح المنتخب الأوغندي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. 

وتشير إهدار ركلات الجزاء الي الضغط النفسي على لاعبو المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم افريقيا بالمغرب حيث يرغب كافة المشاركين في التتويج باللقب او الوصول الي أبعد نقطة بالبطولة
 

