أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
وسيم السيسي: احتفالية المتحف الكبير تؤكد أن مصر مبدعة في كل الفنون
البحر الأحمر.. ملاذ الأوروبيين الدافئ: 35 ألف سائح يصلون في يوم واحد مع بدء الموسم الشتوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا : ندعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها ضد أي استفزازات أميركية

محمود عبد القادر

أكدت وزارة الخارجية الروسية دعمها الثابت لفنزويلا في مواجهة ما وصفته بـ"الاستفزازات الأميركية"، مشددة على وقوف موسكو إلى جانب كراكاس في حماية سيادتها الوطنية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم إن "روسيا تؤكد دعمها الثابت لقيادة فنزويلا في جهودها الرامية إلى حماية سيادة البلاد واستقلالها في مواجهة الضغوط الخارجية"، مضيفة أنها "تدين بشدة استخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ المهام المتعلقة بمكافحة المخدرات".

ويأتي الموقف الروسي بعد يوم من تصريحات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي رفض فيها مزاعم الحكومة الأميركية بشأن تورط بلاده في تهريب المخدرات. وقال مادورو إن "فنزويلا بريئة، وكل ما ينفذ ضدها لا يهدف إلا إلى تبرير حرب وتغيير النظام ونهب الثروات النفطية الهائلة التي تملكها البلاد".

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيداً ميدانياً قبالة السواحل الفنزويلية، حيث أعلنت واشنطن تنفيذ عمليات ضد قوارب سريعة يشتبه في تهريبها المخدرات إلى الأراضي الأميركية.

وحذر مادورو في وقت سابق من "تدخل عسكري أميركي مباشر"، متهماً واشنطن بـ"اختلاق حرب جديدة" ضد بلاده، مشيراً إلى أن أحد أسباب التوترات مع الولايات المتحدة هو امتلاك فنزويلا "أكبر احتياطيات نفطية ورابع أكبر احتياطي للغاز في العالم".

موسكو كراكاس وزارة الخارجية الروسية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو روسيا وفنزويلا

