روسيا : ندعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها ضد أي استفزازات أميركية

أكدت وزارة الخارجية الروسية دعمها الثابت لفنزويلا في مواجهة ما وصفته بـ"الاستفزازات الأميركية"، مشددة على وقوف موسكو إلى جانب كراكاس في حماية سيادتها الوطنية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم إن "روسيا تؤكد دعمها الثابت لقيادة فنزويلا في جهودها الرامية إلى حماية سيادة البلاد واستقلالها في مواجهة الضغوط الخارجية"، مضيفة أنها "تدين بشدة استخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ المهام المتعلقة بمكافحة المخدرات".

ويأتي الموقف الروسي بعد يوم من تصريحات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي رفض فيها مزاعم الحكومة الأميركية بشأن تورط بلاده في تهريب المخدرات. وقال مادورو إن "فنزويلا بريئة، وكل ما ينفذ ضدها لا يهدف إلا إلى تبرير حرب وتغيير النظام ونهب الثروات النفطية الهائلة التي تملكها البلاد".

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيداً ميدانياً قبالة السواحل الفنزويلية، حيث أعلنت واشنطن تنفيذ عمليات ضد قوارب سريعة يشتبه في تهريبها المخدرات إلى الأراضي الأميركية.

وحذر مادورو في وقت سابق من "تدخل عسكري أميركي مباشر"، متهماً واشنطن بـ"اختلاق حرب جديدة" ضد بلاده، مشيراً إلى أن أحد أسباب التوترات مع الولايات المتحدة هو امتلاك فنزويلا "أكبر احتياطيات نفطية ورابع أكبر احتياطي للغاز في العالم".