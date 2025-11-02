وزير الإسكان يُصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالساحل والفيوم الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ) 4 (قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تحت ولاية جهازي تنمية (مدينة الفيوم الجديدة - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي) وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.



وشدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وتمثلت المخالفات والتعديات في إقامة مباني بارتفاعات ومساحات مختلفة، وزراعات موسمية مخالفة وحفر بئر مياه وإقامة أسوار، وزيادة نسب بنائية وأعمدة خرسانية، وذلك دون الحصول على تراخيص، ودون سند قانوني.