الإسكان تتابع أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية في مدينة بدر

عٌقد اجتماع موسع مع الشركات المنفذة لمشروع زهرة العاصمة – المرحلة الثانية بحضور المهندس محمد حمدي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات و المهندس محمد زهير معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات برفقة المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ونواب رئيس الجهاز .

خلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع ومناقشة معدلات الأداء مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

عقب الاجتماع قام المهندس محمد حمدي بجولة ميدانية داخل موقع المشروع برفقة المهندس السيد أمين رئيس الجهاز و مسؤولي جهاز مدينة بدر و مهندسى الشركات المنفذة لمتابعة سير الأعمال الإنشائية والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسرعة الإنجاز.

صرّح المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بأن الجهاز يتابع باستمرار كافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة تنفيذًا لتوجيهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤكدًا أن مشروع زهرة العاصمة يُعد من المشروعات السكنية المتميزة التي تُسهم في توفير وحدات عصرية وخدمات متكاملة للمواطنين.