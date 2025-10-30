قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
لإنعاش الخزينة.. الزمالك يدرس إنشاء فرع بـ أسيوط
حقيقة ادعاء سيدة بمنعها من الخروج من منزلها بسبب خلافات الميراث
بريطانيا تدعو إلى اجتماع طارئ للأمم المتحدة بشأن الفاشر.. والسودان تحذر
وزير التعليم العالي يشارك في إطلاق تقرير دولي حول التعليم الرقمي بمصر
الأزهر يدين الانتهاكات المجرمة ضد المدنيين في الفاشر ويعلن استعداده لتسيير قوافل إغاثيَّة عاجلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الإسكان تتابع أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية في مدينة بدر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عٌقد اجتماع موسع مع الشركات المنفذة لمشروع زهرة العاصمة – المرحلة الثانية بحضور المهندس محمد حمدي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات و المهندس محمد زهير معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات برفقة المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ونواب رئيس الجهاز .

خلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع ومناقشة معدلات الأداء مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

عقب الاجتماع قام المهندس محمد حمدي بجولة ميدانية داخل موقع المشروع برفقة المهندس السيد أمين رئيس الجهاز و مسؤولي جهاز مدينة بدر و مهندسى الشركات المنفذة لمتابعة سير الأعمال الإنشائية والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسرعة الإنجاز.

صرّح المهندس  أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بأن الجهاز يتابع باستمرار كافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة تنفيذًا لتوجيهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤكدًا أن مشروع زهرة العاصمة يُعد من المشروعات السكنية المتميزة التي تُسهم في توفير وحدات عصرية وخدمات متكاملة للمواطنين.

الإسكان وزير الإسكان المشروعات الميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

ترشيحاتنا

فيليبور "بورا" ميلوتينوفيتش

الكشف عن التعويذة الرسمية لكأس العالم تحت 17 عاما

مصر واسبانيا

أحمد الأحمر يظهر في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وإسبانيا بنصف نهائي مونديال اليد تحت 17 عامًا

مصر واسبانيا

أحمد الأحمر يظهر في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وإسبانيا بنصف نهائي مونديال اليد

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

