قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين الخارج بالقاهرة الجديدة الأحد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالحي الثالث وحي شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل 2/11/2025، وحتى يوم 5/2/2026، وفقاً للجدول المقرر.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة عوامل الترابط مع أبناء مصر في الخارج ومنها توفير الأراضي السكنية لتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، بجانب توفير سكن لائق للمواطنين من خلال تنفيذ الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (K) بحي شمال الرحاب خلال الفترة من الأحد المقبل 2/11/2025، وحتى يوم الأحد الموافق 16/11/2025، كما سيتم تسليم الأراضي بالمنطقة ( L ) من يوم الإثنين 17/11/2025، وحتى يوم الأحد 30/11/2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة(M) يومي الإثنين 1/12/2025، والثلاثاء 2/12/2025، وقطع الأراضي بالمنطقة (E)، من يوم الأربعاء 3/12/2025 وحتي يوم الأربعاء 10/12/2025، وقطع الأراضي بالمنطقة (F) من يوم الخميس 11/12/2025 وحتى يوم الإثنين 5/1/2026، وسيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (D) ، يومي الثلاثاء 6/1/2026 والأحد 11/1/2026، وتخصيص يومي 8 و 11/1/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأعلن رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة (H) بالحي الثالث خلال الفترة من يوم الإثنين 12/1/2026 وحتى يوم الخميس 29/1/2026، وتخصيص الأيام من 1/2/2026 : 5/2/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ونوَّه رئيس الجهاز أنه على الفائزين بقطع الأراضي التوجه إلى الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض، ويتم الحضور شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام ويتم سداد قيمة 1.5% من قيمة الأرض على أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من الاستلام طبقاً لكراسة الشروط.

الإسكان وحدات وزير الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ترشيحاتنا

دعاء للشعب السوداني

دعاء من القلب.. الأزهر يتضرع إلى الله لحفظ السودان وأهله

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو حكماء السودان وعقلاء العالم للتدخل العاجل والتوسُّط لوقف نزيف دماء الأبرياء

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق أكثر من ألف قافلة دعوية لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم بين الشباب

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد