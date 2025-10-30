قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

من أجل مدن ذكية مستدامة.. وزير الإسكان ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان تطوير منظومة إدارة المرافق

وزير الاسكان خلال اللقاء
وزير الاسكان خلال اللقاء
آية الجارحي

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث عد من ملفات العمل المشتركة، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن لقاء اليوم لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة ومنها شركة (مدن مصر)، إحدى شركات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تتولى تقديم خدمات إدارة وصيانة وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة، وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة، وفقًا لأحدث النظم، وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تفعيل هذا التوجه بشكل حقيقي، ووجود شركة يتم الاعتماد عليها في مثل هذه المهام التي تتضمن أعمال الصيانة والتشغيل، وهي البداية لتحقيق المزيد من المستهدفات في إدارة الأصول والتشغيل، بجانب الإشراف والمتابعة على أعمال النظافة في المدن الجديدة من خلال منهجيات حديثة ومعايير محددة للمتابعة ولضمان الاستدامة والجودة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور بهاء الغنام، التعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدا أن هذه الشراكة تعد شراكة استراتيجية وتمثل أحد أوجه التعاون وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق مصلحة المواطن والدولة المصرية، والوصول لمستهدفات الجمهورية الجديدة، ونقلة نوعية في إدارة وصيانة وتشغيل المرافق وخطوة مهمة نحو تطبيق مفاهيم الاستدامة والحوكمة في إدارة الأصول العامة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط التنمية الشاملة.

وتناول اللقاء سير العمل بشركة (مدن مصر) بعدد من المدن الجديدة من أعمال صيانة وتشغيل المرافق، حيث تم استعراض رؤية الشركة في تشغيل وصيانة المرافق والتي تستهدف تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية والتشغيلية للمرافق بكافة مكوناتها وتطبيق النظم الذكية والتحول الرقمي في إدارة المرافق والخدمات العامة وتحسين كفاءة المرافق.

كما ناقش اللقاء موقف منظومة النظافة في المدن الجديدة وأعمال صيانة الزراعات في الطرق والمحاور بالمدن الجديدة وصيانة الإنارة وكافة عناصر الإنارة بالإضافة إلى التعامل مع الإشغالات الموجودة بالطرق، بالإضافة إلى مقترحات لمناطق إقامة منافذ بيع للسلع بالمدن الجديدة.

