وزير الداخلية يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، علي يرلى كايا وزير الداخلية بجمهورية تركيا ، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية فى إطار علاقات التعاون بين الجانبين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مُكافحة الجرائم بشتى أشكالها وخاصة العابرة للحدود ومُكافحة المُخدرات بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة ، كما صرح بأن زيارته تأتى توطيداً للعلاقات الوثيقة بين مسئولى البلدين ، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين.



ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية تركيا والوفد المرافق له للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل

مع أجهزة الأمن بدولة تركيا ، فى ضوء عمق العلاقات التاريخية التى تربط حكومتى وشعبى البلدين الصديقين والتى انعكست إيجابياً على مجالات التعاون الثنائى ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون فى مجالات مكافحة الجريمة وبناء القدرات وتبادُل الخبرات فى مُختلف المجالات محل الاهتمام المُشترك فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.