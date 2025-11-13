قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
حوادث

بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية

أسرة المجني عليها
أسرة المجني عليها
مروة فاضل

تخيم حالة من الحزن على أبناء قرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية عقب مقـ تل سيدة على يد زوجها بسبب خلافات زوجية. 

ومن داخل منزل أسرة المجني عليها أكدت والدتها ان زوج ابنتها كان دائم التعدي عليها للحصول علي أموالها حيث كانت تعمل لتربية أبنائها حيث لديها بنت وولد وكانت تسعى لتربيتهما. 

وأضافت ان ابنتها كانت تقيم لديهم منذ ٦ أشهر بسبب خلافات مع زوجها ولكنها عادت بعد جلسة عرفية أقر فيها الزوج بحسن معاملتها حيث عادت من اجل تربية أولادها. 

وأوضحت ان حفيدتها اخبرت جدها بأن والدته لا ترد عليها عندما حاولت ايقاظها ليهرول الجد وبناته الي شقيقتهم ليجدوها جثة هامدة. 

وتابعت الأم انها لم تعلم بوفاة ابنتها الا بعد وقت طويل حيث قاموا بإخفاء الخبر عنها بسبب مرضها. 

وطالبت الأم بالقصاص العادل واعدام المتهم حتي تبرد نارهم علي ابنتهم، مؤكدة انها تركت بنتا وولدا دون مأوى لهما. 

وأوضحت ابنة المجني عليها ان والدتها كانت في خلاف مع والدها وتركت لهم الغرفة لتنام في الخارج لتتفاجأ صباحا ان والدتها لا ترد عليها ويكتشفوا وفاتها خنقا علي يد والدها. 

فيما تمكنت قوات الأمن في المنوفية من ضبط المتهم معترفا بارتكابه الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما. 

 كان اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية تلقي اخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة خنقا بقرية كفر السنابسة. 

بالانتقال تبين ان المجني عليها سامية. س تعدي عليها زوجها بالخنق، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم. 

 تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية قتل كفر السنابسة منوف

