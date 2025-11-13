ألقوا حجارة على لجنة إنتخابية.. ضبط 10من أنصار مرشح بمجلس النواب بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أنصار أحد المرشحين بقنا بإلقاء بعض الحجارة على مقر إحدى اللجان الإنتخابية.

بالفحص تبين أنه فى ضوء متابعة مجريات العملية الإنتخابية، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بتاريخ 12 الجارى بقيام بعض أنصار أحد المرشحين عقب إنتهاء أعمال الفرز وإخفاقه بإلقاء حجارة على مقر لجنة إنتخابية كائنة بدائرة مركز شرطة أبو تشت.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف فى حينه وضبط مرتكبى الواقعة (10 أشخاص).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.