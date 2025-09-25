مصري مقيم بالإمارات: الرئيس السيسي استطاع أن يكسب دعم 90% من دول العالم

قال الدكتور سيد عليوة مصري مقيم في دولة الإمارات، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي هو سبب رئيسي في حفظ الله لمصر واستقرارها، مؤكداً أن الرئيس لم يأتِ بالكلام أو الشعارات، بل بالفعل والنتائج الملموسة على الأرض، وأن ما حققه في ظل التحديات والصراعات الدولية يُعد إنجازاً يُحتذى به.

وأضاف في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن البعض يهاجم دون أن يقدم شيئاً لمصر، متسائلًا: "أنت أنجزت ماذا؟ ما الذي قدمته لهذا الوطن؟".

ولفت، إلى أن النجاح لا يأتي بالانتقاد أو الحديث الفارغ، بل بالعمل والإنتاج، مؤكدًا أن الرئيس السيسي "أنقذ مصر" وكان سببًا من أسباب الله لحمايتها.

وتابع: "رب العالمين لا ينزل بنفسه ليحفظ مصر، بل يهيئ لها الأسباب، والرئيس السيسي هو أحد هذه الأسباب"، مشيرًا إلى أن الرئيس استطاع أن يكسب دعم 90% من دول العالم، ويجعلهم يتحدثون بإعجاب عن مصر وشعبها.

وأتم: “كلما سافرت إلى دولة، أشعر بالفخر حين يعلم الناس أنني مصري، لأن صورة مصر الخارجية أصبحت مشرفة”