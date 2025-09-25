الجيل الديمقراطي: العالم يتوحد خلف إقامة دولة فلسطين ورسائل الرئيس السيسي دفعت الموقف الدولي

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام تمثل خطوة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، بعدما أظهرت توحد معظم دول العالم خلف حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، إن المشهد الحالي يعكس لأول مرة منذ سنوات توحيد الموقف الدولي لدعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن اجتماع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية يكتسب أهمية خاصة في تنسيق المواقف والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب والاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الحديث العالمي لم يعد مقتصرًا على وقف الحرب فقط، بل أصبح يتركز على جوهر القضية الفلسطينية المتمثل في إقامة الدولة المستقلة كسبيل وحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

ولفت أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تدويناته ومداخلاته، أسهمت في دفع هذا الموقف الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن الأمل قائم بأن تترجم هذه المواقف إلى خطوات فعلية على الأرض لإقامة دولة فلسطين وإنهاء معاناة شعبها.