اعتماد كلية الزراعة وبرنامج بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، وذلك بعد صدور قرارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد كلية الزراعة والبرنامج النوعي "بكالوريوس التربية النوعية – شعبة التربية الموسيقية"، بعد استيفاء جميع المعايير الأكاديمية والمؤسسية المطلوبة.

وأكَّد “ خاطر ”أن اعتماد الكلية والبرنامج يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة الرامية إلى اعتماد جميع كلياتها وبرامجها الأكاديمية.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة، التي تُعد أول جامعة حكومية مصرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تسير بخطى ثابتة نحو استكمال منظومة الاعتماد الشامل؛ الأمر الذي يعزز مكانتها على الخريطة التعليمية إقليميًّا ودوليًّا، ويتواءم مع مستهدفات الدولة في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووجّه رئيس الجامعة خالص التهنئة إلى أسرة كلية الزراعة وكلية التربية النوعية، وإلى جميع منسوبي الجامعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة جهد جماعي تكاملت فيه رؤية القيادة الجامعية مع جهود فرق الجودة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، في نموذج يُجسّد التزام الجامعة بتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي وفقًا لأعلى معايير الجودة.

يُذكر أن هذا الإنجاز يجعل كلية الزراعة أول كلية زراعة على مستوى جمهورية مصر العربية تحقق اعتمادًا بنسبة 100% لجميع برامجها الأكاديمية العامة، وهو ما يُبرز ريادة جامعة المنصورة في تطبيق معايير الجودة وضمان استدامة التميز الأكاديمي، ويؤكد نجاحها في رسم خارطة طريق واضحة نحو الاعتماد الشامل بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.