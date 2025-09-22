بحضور محافظ الدقهلية.. مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه الدوري

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم (628)، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، وذلك بمقر مجلس الجامعة.

و رحَّب رئيس الجامعة بمحافظ الدقهلية، مُقدِّرًا التعاون الدائم والمثمر بين الجامعة والمحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعكس تكامل الأدوار لخدمة المجتمع المحلي.

كما قدَّم التهنئة لأسرة الجامعة وطلابها بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، مؤكِّدًا التزام الجامعة برسالتها الوطنية في إعداد الكوادر المؤهلة، ودعم خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.

ووجَّه رئيس الجامعة التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال الجيش المصري الباسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكِّدًا أن هذا النصر سيظل علامة مضيئة في تاريخ مصر، ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في معاني التضحية والفداء والانتماء للوطن، وأن الجامعة ستواصل رسالتها العلمية والبحثية والتنويرية دعمًا لمسيرة الجمهورية الجديدة في بناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وصون مكتسباته التنموية والأمنية.

فيما أعرب المحافظ عن تمنياته بعام دراسي جديد حافل بالنجاح والتفوق لجامعة المنصورة وطلابها، مؤكِّدًا أنها ستظل دائمًا في تقدّم وازدهار كإحدى قلاع العلم والبحث العلمي في مصر.

وأكّد 'مرزوق" عن تقديره الكامل لدور جامعة المنصورة وتعاونها المستمر مع المحافظة في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجامعة هي المنارة الحقيقية للوعي والعلم، والحصن الحصين للشباب ضد أي محاولات للتشويه الفكري أو التطرف.

وأشار المحافظ إلى أهمية مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنها جاءت لإحياء وعي المواطن وترسيخ القيم الصحيحة، بما يدعم تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.

وقال مرزوق: "أنتم رجال دولة مؤثِّرون بشكل مباشر في الشباب والطلاب داخل الجامعة، ولا بد من غرس روح الوطنية والانتماء في نفوس الطلاب، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الوطن ومواجهة الشائعات والمخططات المغرضة."

كما أشار المحافظ إلى أن تحصين عقول الشباب من التطرف مسؤولية مشتركة بين الدولة والجامعة والأسرة، مشدِّدًا على أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يهابها الجميع بفضل تماسك جبهتها الداخلية وجيشها الباسل.

وأكَّد مرزوق أن لقاءاته بعلماء وأساتذة جامعة المنصورة تمثل مصدر قوة وطاقة له شخصيًّا، قائلًا: "أستمد طاقتي من لقائي بكم والعمل معكم من أجل خدمة المواطن."

وأعلن المحافظ عن خطة لتطوير قصر ثقافة المنصورة ليكون منارة ثقافية جديدة تليق بمحافظة الدقهلية، جنبًا إلى جنب مع الدور الرائد للجامعة في بناء الوعي ونشر العلم.

وفي بداية جدول أعمال المجلس، أعلن الدكتور شريف خاطر أسماء الحاصلين على جوائز الجامعة لعام 2025 حيث وافق المجلس على منح جوائز الجامعة التقديرية، والتشجعية، والتفوق العلمي، وأحسن رسالة دكتوراه، وأحسن رسالة ماجستير، وأفضل قسم علمي، كما اعتمد المجلس الخطة البحثية لجامعة المنصورة للفترة من 2025 إلى 2030، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز مخرجات البحث العلمي.

كما وافق المجلس على ترقية 25 عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ، و22 إلى درجة أستاذ مساعد، و22 إلى درجة مدرس، و3 إلى درجة زميل.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة المرتبطة بتطوير العملية التعليمية، ودعم المشروعات البحثية والاتفاقيات، وتحديث اللوائح والبنية التحتية بالجامعة.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامج "ماجستير الجودة وأمان المريض" بكلية التمريض اعتبارًا من العام الجامعي الجديد. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على اتفاقية تعاون علمي مع جامعة تكساس الطبية بجالفستون. ووافق المجلس أيضًا على إدراج مادة التربية العسكرية/الوطنية بمعهد التمريض، بهدف تعزيز قيم الانضباط والمسؤولية الوطنية لدى الطلاب.

وأقر المجلس اتفاقية تعاون بين المكتبة المركزية بجامعة المنصورة ومعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب، إلى جانب الموافقة على استغلال عدد من الوحدات في منتجع جمصة سكنًا لطلاب الجامعات خلال فصلي الخريف والربيع، في إطار تعظيم الاستفادة من موارد الجامعة.

كما وافق المجلس على إنشاء برنامج "التغذية التطبيقية" باللغة الإنجليزية بكلية التربية النوعية، وذلك ضمن توجه الجامعة للتوسع في البرامج الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

ووافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية.

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على عقد مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة وجامعة شنغهاي ديانجي بجمهورية الصين الشعبية، وأخرى مع جامعة توكات غازي عثمان باشا بدولة تركيا.

ووافق المجلس من حيث المبدأ أيضًا على بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والمركز القومي لبحوث المياه بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لفتح آفاق جديدة للتعاون البحثي والتطبيقي.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على إبرام مذكرة تفاهم بين كلية التمريض بجامعة وارث الأنبياء بدولة العراق وكلية التمريض بجامعة المنصورة.

كما وافق المجلس على مقترح توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الهندسة بجامعة المنصورة وقسم الهندسة المدنية بجامعة ماكمستر الكندية في مجال النقل والمرور.

ووافق المجلس كذلك على مقترح توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة، ممثَّلة في كليتي الزراعة والطب البيطري، وجامعة بغداد بدولة العراق.