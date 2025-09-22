قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بدكرنس ويؤكد على انتظام العمل وحسن التعامل مع المواطنين

همت الحسبنى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عيادة دكرنس للتأمين الصحي، وذلك في إطار حرصه الدائم على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية بشكل عام والتابعة للتأمين الصحي بشكل خاص.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال جولته، على ضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالانضباط في مواعيد الحضور والانصراف، وحُسن استقبال المترددين، وسرعة تلبية وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين، تأكيدا على حرصنا والأجهزة التنفيذية على سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وشدد  "مرزوق" على أهمية المتابعة اليومية من قبل الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالمحافظة، من خلال المرور الميداني على جميع عيادات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة، والعمل الفوري على إزالة أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة، والتأكيد على توفير كافة أنواع العلاج اللازم للمترددين، واستكمال أية نواقص من الأدوية على الفور.

وتفقد المحافظ عدداً من العيادات الداخلية والصيدلية، واطمأن على انتظام العمل بها، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية في مواعيدها الرسمية وعدم وجود نواقص، كما حرص على الاستماع إلى ملاحظات ومطالب عدد من المواطنين المتواجدين، مؤكدا على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية وتقديمها بالشكل اللائق.
 

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز "دير جست"

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

