محافظ الدقهلية يطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع الأوقاف والشباب والرياضة

أطلق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" من قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشباب والرياضة، والتي اطلقتها وزارة الأوقاف اليوم بالعاصمة الإدارية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبقيادة العالم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهليه ، والدكتوره مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهليه ، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهليه ، والقمص لوقا بشري راعي كنيسة مار مرقص بطلخا نيابة عن نيافة الأنبا ايكسيوس اسقف المنصوره وتوابعها ، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ ، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ ، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة ، وعدد من الائمة والوعاظ بالأزهر والاوقاف ، وفريق بشبابها التابع لوزارة الشباب والرياضه .

وأعرب "مرزوق" عن خالص الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذه المبادرة التي تجسد اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان، قائلًا: "هذه المبادرة تعكس رؤية القيادة السياسية في ترسيخ القيم الصحيحة ومواجهة كافة أشكال التطرف والغلو، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على استقراره."

كما وجه " المحافظ " التحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعمه الكبير لتوسيع المبادرة على مستوى الجمهورية وضمان وصولها إلى كل بيت وأسرة، مشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به الحكومة في دعم مبادرات بناء الوعي.

وأشاد "مرزوق" بجهود وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري لإطلاق هذه المبادرة الرائدة، مؤكدًا: "نحن في أمسّ الحاجة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، فهي تساهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وإحياء القيم الصحيحة التي حثت عليها جميع الأديان السماوية."

واشاد " المحافظ " تعاون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع وزارة الأوقاف ، في تنفيذ المبادرة من خلال برامج وأنشطة تستهدف الشباب داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، قائلاً: "إن شبابنا الواعي هم الركيزة الأساسية لنشر هذه المفاهيم وتصحيح أي سلوكيات سلبية."

واختتم محافظ الدقهلية كلمته بالتأكيد على أن المبادرة ستنطلق من الدقهلية لتصل إلى كل القرى والمدن والمراكز، عبر ندوات وبرامج توعوية تستهدف مختلف الفئات من خلال الائمة والوعاظ والشباب ، قائلًا: "المعركة الفكرية لا تقل خطرًا عن أي معركة على الحدود، ومصر تستحق منا جميعًا التضحية والعمل بلا حدود."

جدير بالذكر أن أهم أهداف المبادرة هي : تصحيح المفاهيم المغلوطة الدينية والسلوكية والاجتماعية التي تسللت إلى المجتمع، نشر الفهم الصحيح للدين الإسلامي بما يتماشى مع روح الوسطية والاعتدال.

تعزيز القيم الأخلاقية والوطنية وترسيخ ثقافة الانتماء، تحصين الشباب من الفكر المتطرف والمتشدد، ومواجهة دعاوى الغلو والإلحاد.

مكافحة السلوكيات السلبية اليومية مثل: الغش، التنمر، التحرش، الرشوة، إلقاء القمامة، مخالفة المرور.، نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع.

كذلك دعم الاستقرار الفكري والمجتمعي بما يحقق السلم الاجتماعي، غرس قيم احترام القانون والالتزام بالنظام العام.

وايضا تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الشائعات والأفكار الهدامة والإسهام في بناء الإنسان المصري بما يتفق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.