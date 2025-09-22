محافظ الدقهلية: متابعة مستمرة لانتظام حركة السيارات لرفع معاناة المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية موقف سندوب للتأكد من انتظام حركة النقل والتأكد من توافر سيارات لنقل الطلاب والمواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية موقف سيارات الركوب بسندوب للتأكد من توافرها وانتظام حركة النقل، وعدم وجود تكدس للمواطنين، كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم، وأكد على الدفع الفوري بسيارات النقل الجماعي في المناطق التي تشهد تكدسًا في حال حدوثه، مؤكدًا، أنه لن يسمح بتقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، أو وجود شكوى في الركوب

.كما حرص على الاستماع إلى المواطنين، مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، ووجه خلال تفقده الموقف برفع كافة الإشغالات من محيط الموقف وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أشكال تعوق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد أن توجيهاته بالمتابعة المستمرة من إدارة المرور لانتظام حركة السيارات، وضمان رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.