طالب عبقري بالدقهلية يبتكر عصا إلكترونية لمساعدة المكفوفين

استقبل المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية الطالب مالك محمد القصبي بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المنصورة الثانوية العسكرية للبنين والذي قام بتصميم عصا متصل بها جهاز إلكتروني تخدم المكفوفين من ذوي الهمم .

وذلك ‏في إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بأبنائها العباقرة المتميزين والعمل على توظيف أفكارهم في خدمة المجتمع والفئات الخاصة به من ذوي الهمم.

وقد قدم الطالب شرحا مفصلا عن فكرته التي تقوم على توصيل مستشعرات بالعصا الخاصة بالكفيف لاستشعار أي عوائق ومشكلات قد تواجهه في الطريق أثناء تنقله من مكان لمكان بمفرده مما يتيح لهذه الفئة التجوال بحرية بدون ضرورة وجود مرافق لهم.

‏كما قام المخترع الصغير بتصميم سترة ذكية لقياس العلامات الحيوية ( ضغط الدم - ضربات القلب - نسبة الأكسجين في الدم - رسم القلب ) متصلة بتطبيق مشترك مع أحد اهلية المستخدم أو الطبيب المعالج له ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لتحديد تعرض المستخدم لخطر وعكة صحية مفاجئة محتملة.

‏وناقش" الرشيدي " الطالب في مشروعاته وكيفية تطبيقها معرباً عن عظيم فخره واعتزازه به مثمناً جهد المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا تحت إشراف الدكتورة منى حسني عبد اللطيف مدير المركز التي اهتمت بالطالب وقدمت له كافة سبل الدعم لإخراج أفكاره إلى النور ووضعها في حيز التنفيذ وتمنى له كل التوفيق مشيراً إلى أن منظومة التعليم الدقهلية تعتز دائما بأبنائها النجباء المتميزين الموهوبين في كافة المجالات وتقدم لهم كل اوجه الاهتمام والرعاية .

‫

واشاد ' الرشيدى" بالجهود الكبيرة التى بذلتها والدة الطالب لتنمية موهبة نجلها ومهدت له الطريق للوصول إلى هذه النتائج المشرفة لافتًا إلى أهمية التكامل بين دور المدرسة والمنزل للوصول بالأبناء إلى الأهداف المرجوة لرفعة اسم الوطن الغالي مصر.

‏حضر اللقاء الدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة وهي الفئة التي تستهدفها مشروعات الطالب.