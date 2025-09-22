قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
محافظات

طالب عبقري بالدقهلية يبتكر عصا إلكترونية لمساعدة المكفوفين

همت الحسينى

استقبل  المهندس محمد الرشيدي  وكيل تعليم الدقهلية الطالب مالك محمد القصبي  بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المنصورة الثانوية العسكرية للبنين والذي قام بتصميم عصا متصل بها جهاز إلكتروني تخدم المكفوفين من ذوي الهمم .

 وذلك ‏في إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بأبنائها العباقرة المتميزين والعمل على توظيف أفكارهم في خدمة المجتمع والفئات الخاصة به من ذوي الهمم.

وقد قدم الطالب شرحا مفصلا عن فكرته التي تقوم على توصيل مستشعرات بالعصا الخاصة بالكفيف لاستشعار أي عوائق ومشكلات  قد تواجهه  في الطريق أثناء تنقله من مكان لمكان بمفرده مما يتيح لهذه الفئة التجوال بحرية بدون ضرورة وجود مرافق لهم.

‏كما قام المخترع الصغير بتصميم سترة ذكية لقياس العلامات الحيوية ( ضغط الدم - ضربات القلب - نسبة الأكسجين في الدم - رسم القلب ) متصلة بتطبيق مشترك مع أحد اهلية المستخدم أو الطبيب المعالج له ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لتحديد تعرض المستخدم لخطر وعكة صحية مفاجئة محتملة.

‏وناقش" الرشيدي "  الطالب في مشروعاته وكيفية تطبيقها معرباً عن عظيم فخره واعتزازه به مثمناً جهد المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا تحت إشراف الدكتورة منى حسني عبد اللطيف مدير المركز التي اهتمت بالطالب وقدمت له كافة سبل الدعم لإخراج أفكاره إلى النور ووضعها في حيز التنفيذ وتمنى له كل التوفيق مشيراً إلى أن منظومة التعليم الدقهلية تعتز دائما بأبنائها النجباء المتميزين الموهوبين في كافة المجالات وتقدم لهم كل اوجه الاهتمام والرعاية .

واشاد ' الرشيدى"  بالجهود الكبيرة التى بذلتها والدة الطالب  لتنمية موهبة نجلها ومهدت له الطريق للوصول إلى هذه النتائج المشرفة لافتًا إلى أهمية التكامل بين دور المدرسة والمنزل للوصول بالأبناء إلى الأهداف المرجوة لرفعة اسم الوطن الغالي مصر.

‏حضر اللقاء الدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة وهي الفئة التي تستهدفها مشروعات الطالب.

 

