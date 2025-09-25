تعليم الوادى الجديد تستجيب لشكوى أولياء الأمور طلاب مدرسة "تجارى خدمات" بالخارجة

أكد الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه تمت الاستجابة الفورية لشكوى بعض أولياء أمور طلاب التعليم التجاري (خدمات) بمدرسة المروة التجارية بإدارة الخارجة، بتوفير فصول وكتب مدرسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم بسرعة بحث وحل أي شكاوى تخص الطلاب.

وأوضح "فضل" أن المديرية تواصلت مع الوزارة بخصوص الكتب، وجارٍ تحديد قيمة مصروفاتها، لتسليمها للطلاب عقب سداد الرسوم وفقًا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020، مع الالتزام بعدم حرمان أي طالب من حقه التعليمي.

وفيما يخص الفصول الدراسية، أوضح أنه تم تخصيص فترتين بمدرسة المروة التجارية لضمان استيعاب جميع الطلاب، خصصت الفترة الصباحية من السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا لطالبات النظامي والخدمات، بينما خصصت الفترة المسائية من الثانية عشرة والنصف ظهرًا لطلاب النظامي والخدمات، حرصًا على راحة وسلامة الجميع.

وأكد مدير عام التعليم أن المديرية تتابع عن قرب انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة، وتعمل على تذليل العقبات تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الوادي الجديد.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم في مختلف مراحله، حيث يضع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، ملف التعليم على رأس أولوياته ضمن خطة التنمية الشاملة للمحافظة.

ويأتي ذلك من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، ودعم الفصول المكدسة، وتوفير المناخ التعليمي الملائم للطلاب. كما تعمل مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور سامي فضل على المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية داخل الإدارات الخمس، والاستجابة الفورية لشكاوى أولياء الأمور والطلاب.