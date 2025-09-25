قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
صدمة في واشنطن.. وزير الدفاع الأمريكي يأمر مئات القادة العسكريين لاجتماع مفاجئ
مصري مقيم بالإمارات: الرئيس السيسي استطاع أن يكسب دعم 90% من دول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الوادى الجديد تستجيب لشكوى أولياء الأمور طلاب مدرسة "تجارى خدمات" بالخارجة

سامي فضل
سامي فضل
منصور ابوالعلمين

أكد الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه تمت الاستجابة الفورية لشكوى بعض أولياء أمور طلاب التعليم التجاري (خدمات) بمدرسة المروة التجارية بإدارة الخارجة، بتوفير فصول وكتب مدرسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم بسرعة بحث وحل أي شكاوى تخص الطلاب.

وأوضح "فضل" أن المديرية تواصلت مع الوزارة بخصوص الكتب، وجارٍ تحديد قيمة مصروفاتها، لتسليمها للطلاب عقب سداد الرسوم وفقًا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020، مع الالتزام بعدم حرمان أي طالب من حقه التعليمي.

وفيما يخص الفصول الدراسية، أوضح أنه تم تخصيص فترتين بمدرسة المروة التجارية لضمان استيعاب جميع الطلاب، خصصت الفترة الصباحية من السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا لطالبات النظامي والخدمات، بينما خصصت الفترة المسائية من الثانية عشرة والنصف ظهرًا لطلاب النظامي والخدمات، حرصًا على راحة وسلامة الجميع.

وأكد مدير عام التعليم أن المديرية تتابع عن قرب انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة، وتعمل على تذليل العقبات تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الوادي الجديد.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم في مختلف مراحله، حيث يضع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، ملف التعليم على رأس أولوياته ضمن خطة التنمية الشاملة للمحافظة. 

ويأتي ذلك من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، ودعم الفصول المكدسة، وتوفير المناخ التعليمي الملائم للطلاب. كما تعمل مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور سامي فضل على المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية داخل الإدارات الخمس، والاستجابة الفورية لشكاوى أولياء الأمور والطلاب.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس قداس السيامة الكهنوتية للأب موسى شوقي

التضامن

بروتوكول تعاون بشأن الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقتي المرج ومؤسسة الزكاة

صورة ارشيفية

الوزراء: تشكيل لجنة تيسيرية مؤقتة لقطاع الحرف اليدوية

بالصور

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد