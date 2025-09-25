قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

صحفي: مصر استعادت دورها الإقليمي بعد 2014 بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي المصري نبيل عطا مدير تحرير صحيفة الخليج الإماراتية، إنّ الصورة العامة لمصر في الإعلام العربي إيجابية إلى حد كبير، مشيراً إلى أن بعض الحوادث الفردية قد تؤثر على الصورة، ولكنها لا تعكس التوجه العام.

 التصرفات الفردية المدفوعة

وأضاف عطا، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن وسائل الإعلام في السعودية والإمارات والكويت وغيرها من الدول العربية تبدي احتراماً كبيراً لمصر، نظرًا لتاريخها العريق ودورها البارز في المنطقة. 

كما أشار إلى أن بعض التصرفات الفردية المدفوعة من أطراف معارضة قد تظهر في الإعلام، لكن هذه الحالات نادرة وغير قابلة للتعميم.

وفيما يتعلق بمقارنة مصر بين فترة ما قبل عام 2013 وما بعده، أوضح عطا أن مصر قبل 2013 كانت تتمتع بصورة إيجابية نوعًا ما، خاصة في ظل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكن بعد الثورة وتشكل حكم جماعة الإخوان الإرهابية، تعرضت الصورة الإعلامية لمصر لانتكاسة كبيرة.

 تحسين الصورة وعودة مصر 

وأكد أن مصر استعادة تدريجياً قوتها بعد عام 2014 بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجتها القيادة السياسية، مما ساهم في تحسين الصورة وعودة مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية.

 الدور الإقليمي لمصر 

وحول الدور الإقليمي لمصر بعد 2013، أشار نبيل عطا إلى أن مصر كانت قد بدأت تتخلى عن دورها الإقليمي قبل 2013، خاصة في فترة نهاية حكم مبارك، لكنه أكد أن الوضع تغير بعد عام 2014، حيث بدأ النظام المصري في استعادة دوره الإقليمي بكل قوة وحكمة، خاصة في التعامل مع الملفات الإقليمية المعقدة، وهو ما يعكس عودة مصر للمساهمة الفعالة في قضايا المنطقة.

مصر السيسي الرئيس السيسي النظام المصري مبارك حكم مبارك

