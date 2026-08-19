قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زامير: لن نسمح لقوات معادية بالتموضع عند حدودنا ونعرف كيف نستخدم القوة بشكل دقيق
وزير الخارجية: أمننا المائي ومصالحنا خط أحمر
عقب صعوده اليوم.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن بالبنوك
مسئول سابق بالبنتاجون: إيران قد توسع نطاق المواجهة باستهداف منشآت أمريكية في أوروبا
مفاجأة سعيدة بشأن حمزة عبد الكريم قبل مباراة الأهلي وبرشلونة
ترامب: نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل
لجان الحصر كلمة السر.. كيف تتحدد قيمة الإيجار القديم الجديدة؟
تحذيرات برلمانية من حقن التخسيس مجهولة المصدر.. وعقوبات رادعة للمخالفين
من 3000 إلى 200 دواء.. خريطة استقرار السوق وروشتة الوصول لـ3 مليارات دولار صادرات
وزير الخارجية السعودي: المملكة تواصل جهودها الرامية إلى خفض التصعيد
ترامب: بناء مهبط جديد للطائرات الرئاسية في البيت الأبيض بتمويل من «سيكورسكي»
الحكومة الألمانية: يجب ألا يكون هناك أي ضم إسرائيلي جديد في الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: بناء مهبط جديد للطائرات الرئاسية في البيت الأبيض بتمويل من «سيكورسكي»

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنشاء مهبط جديد للطائرات المروحية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض؛ بهدف استيعاب المروحية الرئاسية الحديثة «مارين وان»، وحماية العشب من الأضرار الناجمة عن قوة عادمها. 

وأوضح أن المشروع يأتي بتمويل من شركة «سيكورسكي»، التابعة لمجموعة «لوكهيد مارتن» الأمريكية للصناعات الدفاعية.

وبحسب تقارير صحفية أمريكية، أكد ترامب أن الشركة ستتحمل تكلفة المشروع، وقدّرت قيمة التمويل بنحو 5 ملايين دولار، بينما تراوحت تقديرات تكلفة المهبط بين 5 و6 ملايين دولار. 

وأوضحت «لوكهيد مارتن» أن مساهمتها قُدمت إلى خدمة المتنزهات الوطنية، مؤكدة أن تعاملها مع الحكومة الفيدرالية يخضع لقواعد الأخلاقيات والامتثال المعمول بها.

ويُصمم المهبط من الجرانيت بدلاً من الخرسانة، وفق ما أعلنه ترامب، في خطوة تهدف إلى توفير سطح أكثر ملاءمة لهبوط طائرات «VH-92A Patriot».

وتتميز هذه المروحيات التي صنعتها «سيكورسكي» ودخلت الخدمة الرئاسية خلال إدارة جو بايدن عام 2024، بفتحات عادم توجه الحرارة إلى الأسفل؛ ما تسبب في إجهاد وتلف أجزاء من العشب خلال عمليات الهبوط السابقة. 

وتؤكد خدمة المتنزهات الوطنية أن «مارين وان» تهبط بالفعل على الحديقة الجنوبية ضمن عمليات الرئيس الرسمية.

لكن المشروع واجه تعديلات أثناء التنفيذ، ففي أغسطس، أظهرت صور لوكالة “أسوشيتد برس” تفكيك شعار رئاسي من الجرانيت كان جزءاً من تصميم المهبط، فيما قالت إدارة البيت الأبيض إنها تواصل إدخال تحسينات؛ لتلبية احتياجات المبنى والأراضي المحيطة به.

ولم تقدم الإدارة تفسيراً نهائياً لإزالة الشعار، ما أثار احتمال تأخر الإنجاز.

ومن المتوقع أن يخدم المهبط أيضاً أغراضاً رئاسية أخرى، بما فيها فعاليات وإطلالات إعلامية عند الحاجة.

ويأتي المهبط ضمن سلسلة تغييرات وتجديدات واسعة يشهدها البيت الأبيض في الولاية الثانية لترامب.

 وتؤكد خدمة المتنزهات الوطنية أن البيت الأبيض موقع تاريخي مملوك للشعب الأمريكي وتديره الخدمة، ما يجعل أي تعديل في ساحاته موضع اهتمام عام، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمساهمات خاصة وتمويل أعمال داخل موقع رئاسي تاريخي.

الرئيس الأمريكي سيكورسكي ترامب لوكهيد مارتن الحديقة الجنوبية البيت الأبيض إدارة البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

ترشيحاتنا

قائد القوات البرية الليبية يشارك في احتفالية افتتاح النصب التذكاري

قائد القوات البرية الليبية يشارك في احتفالية افتتاح النصب التذكاري بمصر

ترامب

ترامب: لا مفاوضات مع إيران إلا عندما تتخلى عن طموحاتها النووية

أرشيفية

وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان الانتهاكات الإسرائيلية والتطورات الإقليمية

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد