مصر وبريطانيا تبحثان الهجرة والتعاون الاقتصادي وتطورات غزة والسودان

استقبل السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير مختار وريده، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، اليوم 20 أغسطس وفد حلف الازدهار العالمي الذي يضم مجموعة من النواب بمجلس العموم البريطاني، برئاسة ستوارت هاربر، نائب رئيس المؤتمر الوطني لحزب المحافظين.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك وأبرزها التعاون في مجال الهجرة، وأساليب مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث استعرض السفير وائل حامد الضغوط التي يواجها الاقتصاد المصري إثر استضافتها ملايين من اللاجئين وطالبى اللجوء نتيجة للنزاعات في المنطقة،

كما تم استعراض معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، وأهمية زيادة الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة، وحث الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم استعراض جهود مصر فى تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، ودور مصر المحوري في تنفيذ خطة "ترامب" للسلام، والتأكيد على أن مصر ترفض أية مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما من شأنه توسيع دائرة الصراع وتصفية القضية الفلسطينية.

كما تم تناول آخر التطورات اتصالًا بالنزاع في السودان وأهمية دعم المؤسسات الوطنية السودانية، والرفض القاطع لأية توجهات نحو تقسيم الأراضي السودانية.