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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقارب مصري قطري لافت .. خبير يكشف دلالاته السياسية والاقتصادية وتأثيره على ملف غزة

غزة
غزة
رحمة سمير

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن استمرار التنسيق بين مصر وقطر خلال المرحلة الحالية يحمل أهمية كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وملف غزة.

وأوضح عاشور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، أن توقيت التحركات المصرية القطرية يأتي بالتزامن مع لقاءات واتصالات أمريكية بشأن تطورات المنطقة، مشيرًا إلى أن القاهرة تسعى إلى بناء شبكة من التنسيق الإقليمي والدولي بهدف دعم جهود السلام والدفع نحو تنفيذ حل الدولتين على أرض الواقع.

وأضاف أن أهمية التنسيق مع قطر ترتبط بامتلاكها علاقات إقليمية واسعة ودورها في الوساطة، مؤكدًا أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط لن يدفع ثمنه طرف واحد، وإنما ستتأثر به جميع دول المنطقة.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن ملف الطاقة والاستثمارات يمثل جانبًا مهمًا في التقارب بين البلدين، موضحًا أن قطر تتجه بقوة نحو الاستثمارات الخارجية، بينما تعمل مصر على تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن موقع مصر واتفاقياتها التجارية، وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، يمنحان الاستثمارات الموجودة في السوق المصرية فرصة للوصول إلى عدد كبير من الأسواق الأفريقية، وهو ما يجعل مصر بوابة مهمة للاستثمارات القطرية نحو القارة.

وحول تأثير التقارب المصري القطري على ملف غزة والدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، قال عشور إن التحرك المشترك يمكن أن يساهم في زيادة الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل وإظهار أن تعثر التنفيذ يرتبط بالموقف الإسرائيلي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن العامل الأكثر تأثيرًا يظل طبيعة العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.

وأوضح أن الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتم من خلال الوساطة أو الضمانات الأمريكية، مشيرًا إلى أن مستقبل العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون حاسمًا في تحديد شكل التعامل مع الملفات الإقليمية.

ولفت إلى أن هناك ملفات أخرى قابلة للتفاوض بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، من بينها الملف اللبناني والتطورات في سوريا والحرب على إيران، مؤكدًا أن هذه الملفات مترابطة مع بعضها البعض وتؤثر في مستقبل الصراع والتوترات في المنطقة.

وأشار عاشور إلى أن تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان تظل جزءًا من مشهد إقليمي واحد، ما يجعل استمرار التنسيق بين الأطراف العربية والدولية أمرًا بالغ الأهمية خلال المرحلة المقبلة.


 

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