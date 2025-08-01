بعد القبض عليها .. من هي البلوجر أم مكة وتفاصيل جديدة تثير الجدل

أعلنت الأجهزة الأمنية، يوم الخميس 31 يوليو 2025، القبض على الفلوجر المصرية الشهيرة بـ"أم مكة"، وذلك عقب مشادة حادة نشبت بينها وبين الإعلامية علا شوشة داخل استوديو إحدى القنوات بمدينة الإنتاج الإعلامي.

أسباب القبض على أم مكة وأبرز المعلومات عنها

وبحسب مصادر إعلامية، كانت "أم مكة" ضيفة في إحدى حلقات البرنامج الذي يناقش موضوع انتشار البلوجرز على منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرهم على المجتمع.

إلا أن الحلقة لم تكتمل بسبب خلاف حاد تصاعد إلى مشادة كلامية واتهامات متبادلة، ومن أسباب القبض علي البلوجر ام مكة:

ـ تطاول لفظي ورفض استكمال التصوير بشكل مفاجئ.

ـ إحداث فوضى وتعطيل العمل داخل الاستوديو.

ـ استخدام ألفاظ خارجة وتعدٍ لفظي ضد فريق العمل.

ـ تحرير محضر رسمي من قِبل القناة، وتم استدعاء الشرطة إلى موقع التصوير.

أم مكة

من هي “أم مكة”؟

اسمها الحقيقي لم يُكشف رسميًا حتى الآن، وتُعرف بلقب "أم مكة" نسبةً لابنتها.

تعمل كبائعة فسيخ وسردين عبر الإنترنت، واشتهرت من خلال بث مقاطع فيديو يومية من داخل منزلها.

بدأت مشوارها على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2022.

تحظى بمتابعة ضخمة على تطبيق "تيك توك"، إذ يتابعها مئات الآلاف.

أثارت الجدل أكثر من مرة بسبب طريقتها في الحديث وعرض المنتجات.

أم مكة

ردود فعل متباينة على السوشيال ميديا

أثار الخبر حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

والبعض اعتبر أن "أم مكة" تجاوزت الحدود الأخلاقية، بينما رأى آخرون أن طريقة التعامل معها كانت مبالغًا فيها وكان يمكن احتواء الموقف دون تصعيد.

أم مكة

تحقيقات النيابة مستمرة

تم نقل "أم مكة" إلى قسم الشرطة التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي، وبدأت النيابة تحقيقًا رسميًا في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة، كما يجري مراجعة المقاطع المصوّرة داخل الاستوديو والتي وثّقت الواقعة.