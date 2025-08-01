

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان النظام السياسي في روسيا يعتمد على الدستور الروسي وهو نظام قانوني وذلك لا يمكن قوله عن أوكرانيا.

وقال بوتين : لا بد من حوارات جادة لحل القضايا سلميًا ومجموعات العمل التابعة لروسيا وأوكرانيا المعنية بالتسوية لم تبدأ عملها بعد

واضاف : روسيا ترى منطقيا مناقشة التسوية الأوكرانية في سياق الأمن الأوروبي الشامل.

وتابع : شروط روسيا المعلنة في صيف 2024 بشأن القضية الأوكرانية لم تتغير ورد فعل أوكرانيا الأول على اقتراح تشكيل مجموعات عمل إيجابيًا.

وشدد بوتين على أن ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية.

ونوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الي ان الخبراء العسكريون الروس والبيلاروسيون حددوا مواقع تثبيت منظومة الصواريخ "أوريشنيك".

وذكر ايضا : تصريحات كييف حول الوضع في تشاسوف يار تشير إلى أن القيادة الأوكرانية ليست على دراية كافية بالوضع على الجبهة

وزاد : الهدف الرئيسي للغرب هو وقف الهجوم الروسي بأي ثمن رغم أنه في السابق كان يتطلع لهزيمة موسكو.

واكمل : الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: تلعب السيادة دورًا رئيسيًا في العالم الحديث بما في ذلك للتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي اليوم بلا سيادة على الإطلاق

واتم : انعدام السيادة في أوكرانيا مهين ولا ينبغي إجبارها على قبول إدارة خارجية بل يجب مساعدة الشعب على استعادة استقلاله ومحاولاته في هذا الصدد صحيحة.

