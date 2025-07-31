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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مساعد بوتين: الغرب يطارد السفن الروسية.. ويعسكر بحر البلطيق

بحر البلطيق
بحر البلطيق
القسم الخارجي

أكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الكلية البحرية، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن الغرب "يطارد" السفن الروسية، ويثير الاستفزازات، ويُعسكر بحر البلطيق. 

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مجلس التطوير الاستراتيجي للبحرية، وبحسب ما أوردته وكالة تاس الإخبارية الروسية. 

وقال رئيس المجلس البحري الروسي إن الغرب يعمل عمداً على زعزعة استقرار الطرق البحرية في روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن باتروشيف قوله: "إن خصومنا، إدراكا منهم أن الجزء الأكبر من تجارة البضائع البحرية الأجنبية يمر عبر شمال غرب روسيا، يشنون حملة مطاردة للسفن الروسية والسفن من دول ثالثة تحمل بضائعنا".

وأضاف أن الغرب يحاول مراجعة قواعد القانون البحري الدولي بشكل أحادي الجانب.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف، حيث يحرص الغرب على تقديم كافة أشكال الدعم للجيش الأوكراني في مواجهة روسيا. 

بحر البلطيق السفن الروسية الكلية البحرية الحرب الأوكرانية مساعد بوتين الكلية البحرية الروسية

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