مصر ترحب بإعلان رئيسي وزراء كندا ومالطا اعتزام بلديهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان رئيس الوزراء الكندي "مارك كارني" ورئيس الوزراء المالطي "روبرت أبيلا" اعتزام بلديهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتؤكد على أن هذا الحراك الدولي المتسارع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد بداية خطوة تاريخية هامة في تجسيد الدولة الفلسطينية التي طالما نادت بها مصر والدول العربية، تحقيقاً لحرصها على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وتعيد جمهورية مصر العربية دعوتها لكافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع باتخاذ تلك الخطوة للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، والمساهمة نحو تنفيذ حل الدولتين، بما يُكفل إقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية