قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللاعب المغربي مهدد بالسجن 15 عاما.. تطورات قضية أشرف حكيمي

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
حمزة شعيب

يواجه النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، خطر الإحالة إلى المحكمة الجنائية في منطقة “أوت دو سين” الفرنسية؛ بعد تطور جديد في قضيته المتعلقة باتهامات بالاغتصاب تعود إلى فبراير 2023.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، فقد طلب مكتب المدعي العام في نانتير، رسميًا، إحالة حكيمي إلى المحاكمة الجنائية؛ بعد توقيع لائحة الاتهام، اليوم الجمعة، وبانتظار قرار قاضي التحقيق، الذي سيحدد ما إذا كانت القضية ستحال للمحاكمة أم لا.

وتعود الحادثة إلى 25 فبراير 2023؛ حين تقدّمت شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 عامًا، بادعاء ضد حكيمي، تتهمه فيها بارتكاب اعتداء جنسي داخل منزله في بولون-بيانكور. 

وأفادت بأن علاقة تواصل دامت قرابة شهر عبر "إنستجرام" بين الطرفين، انتهت بلقاء مباشر في منزل اللاعب، بعد أن حجز سيارة "أوبر" لها.

وتقول المدعية إنها رفضت ممارسات اللاعب بشكل صريح، إلا أن حكيمي تجاهل ذلك، وقام بالاعتداء عليها، بحسب روايتها. 

وأشارت إلى أنها أرسلت رسالة نصية إلى صديقتها في تلك اللحظة، تطلب فيها النجدة، وهو ما دعمته الأخيرة في شهادتها للشرطة، كما قُدّمت رسائل وأدلة رقمية أخرى للسلطات تدعم أقوال المدعية.

وفي البداية، رفضت المدعية تقديم شكوى رسمية، لكنها سجلت إفادتها لدى الشرطة في ضواحي باريس. 

وفي 3 مارس 2023، وجهت السلطات لـ"حكيمي" تهمة الاغتصاب رسميًا، وجرى وضعه قيد المراقبة القضائية دون اعتقال.

أشرف حكيمي نفى بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه، معتبرًا نفسه ضحية محاولة ابتزاز، وتمسك ببراءته طيلة جميع مراحل التحقيقات.


ما ينتظر حكيمي؟

في حال قرر قاضي التحقيق إحالة اللاعب إلى المحكمة الجنائية؛ فإن حكيمي قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 15 عامًا، وفقًا للقانون الفرنسي المتعلق بجرائم الاغتصاب.

اشرف حكيمي فرنسا باريس سان جيرمان قضية أشرف حكيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

"صباح البلد" يرصد تفاصيل طقس السبت 2 أغسطس 2025

صورة أرشيفية

رئيس الجالية المصرية بألمانيا: انتخابات الشيوخ استحقاق دستوري وواجب

الهيئة الوطنية للانتخابات

لليوم الثاني.."الهيئة الوطنية"تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد