عمر شريف ينتقل لصفوف سيوداد ريال الإسباني لكرة اليد

انضم عمر شريف لاعب منتخب مصر لكرة اليد، إلى صفوف نادي سيوداد ريال الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من النادي الأهلي.

ويلعب عمر شريف في مركز الدائرة، وقدم أداءً مميزا في الموسم الماضي ضمن صفوف فريق كانجاس الإسباني، الأمر الذي أسهم في انتقاله لنادي سيوداد ريال واحد من أكبر أندية الدوري الإسباني لكرة اليد.

وأعلن النادي الإسباني عن انضمام عمر شريف عبر فيديو نُشر على الصفحة الرسمية، من خلال لقطات للأهرامات والقاهرة وعدد من المعالم المميزة في مصر.

يذكر أن نادي سيوداد ريال الإسباني سبق وأن لعب له نجم كرة اليد المصرية السابق حسين زكي وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي، وبذلك يكون عمر شريف هو ثاني لاعب مصري ينضم لصفوف سيوداد ريال.