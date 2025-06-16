شاهد.. هذا ما فعلته صواريخ إيران بمبنى السفارة الأمريكية بتل أبيب

ارتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي ، جراء سقوط الصواريخ الإيرانية الليلة الماضية، إلى 5 قتلى للإحتلال إضافة إلى عشرات المصابين.



ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عددا كبيرا من الإصابات وقع في منطقة تل أبيب الكبرى وفي الكرمل شمالا وفي حيفا ، بما يفوق ال103 مصاب ، علاوة على حرائق غير مسبوقة في مواقع عدة في تل أبيب ، جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.

مصفاة حيفا

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية ، نجاح ضربة إيران لموقع نفطي مهم وذلك في مصفاة حيفا، التي جرى استهدافها وتعالج 10 ملايين طن من النفط الخام يوميًا، وتزود أوروبا بالنفط والطاقة، مشيرة إلى أن مجمع مصفاة بازان للكيماويات في حيفا هو الأكبر في إسرائيل وينتج 200 ألف برميل نفط يوميا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق ما لا يقل عن 100 صاروخ من إيران على إسرائيل فجر اليوم.

الحرس الثوري الإيراني



فيما ذكر الحرس الثوري الإيراني قائلا: نفذنا قبل قليل موجة جديدة من الهجمات ضد الكيان الصهيوني أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها وعملياتنا الصاروخية استهدفت منظومات القيادة والسيطرة التابعة للكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي أكدته صحف عبرية من أن بعض الهجمات الإيرانية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية إضافة إلى بنى تحتية في المدن علاوة على تحقيق أولي يشير إلى أن صاروخا إيرانيا أصاب ملجأ بشكل مباشر في بتاح تكفا وأدى لمقتل 3 إسرائيليين.

السفارة الأمريكية في تل أبيب

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ، تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء الهجوم الصاروخي الإيراني فجر اليوم.

وقال سفير أمريكا لدى إسرائيل: ستظل السفارة والقنصلية في إسرائيل مغلقتين اليوم مع استمرار سريان الإجراء الاحترازي فيما تظهرأضرار طفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني قرب السفارة بتل أبيب ولا إصابات بين موظفينا.