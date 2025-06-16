قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ تُطلق وآثار تبقى.. سر ظهور خطوط بيضاء وسحب مضيئة في سماء مصر
السر في التبريد الليلي.. مفاجأة درجات الحرارة خلال صيف 2025 لن تتجاوز 37 درجة
ضبط جاسوس ومسيرات للموساد يإيران.. و8 قتلى إسرائيليين في الهجوم الكاسح
أضرار بمبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني
نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس
جيش الاحتلال: 19 قتيلا في إسرائيل منذ بداية المواجهة العسكرية مع إيران
إعلام إسرائيلي: العثور على 3 جثث في حيفا جراء صواريخ إيران الأخيرة
أمير هشام: الأهلي وقع عقوبة مالية ضد محمود حسن تريزيجيه.. اعرف السبب
الشرطة الإسرائيلية: الصواريخ الإيرانية أحدثت دمارا كبيرا ونواصل انتشال المحاصرين
اكتشاف تاريخي.. أعماق البحر المتوسط تكشف أسرار التجارة في القرن الـ16| تفاصيل
لقطات من وصول لاعبي الأهلي إلى فندق الإقامة في نيوجيرسي.. صور
3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضبط جاسوس ومسيرات للموساد يإيران.. و8 قتلى إسرائيليين في الهجوم الكاسح

تل أبيب تعيش الدمار
تل أبيب تعيش الدمار
محمد على

ألقت السلطات القبض على جاسوس كبير للموساد الإسرائيلي من قبل قوات الأمن الإيرانية أثناء فراره من حدود مدينة بانه وذلك في توسيع للقوة والعمل الأمني للقضاء على الجواسيس الذين ساهموا في استشهاد قادة إيران.

يأتي ذلك فيما قالت السلطات الإيرانية إنها ضبطت سيارة محملة بالمسيرات الإسرائيلية داخل نفق في طهران، وذلك لاستخدامها داخل إيران وضرب أهداف حيوية من داخل البلاد.

ويجري التحقيق مع واستجواب المتهمين في الواقعة.

كما يأتي ذلك في وقت قالت فيه  وزارة صحة الاحتلال بارتفاع المصابين إلى 287 مصابا جراء الهجمات الإيرانية الصاروخية الإيرانية.


وكذلك ارتفاع عدد قتلى الاحتلال إلى 8 بعد العثور على 3 في حيفا.

وذكرت السلطات الصهيونية بعمل تحقيق أولي من قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال حول تدمير ملجأ في بناية في "بتاح تكفا" بصاروخ إيراني حيث إن الصاروخ أصاب الجدار مباشرة وضرب بين غرفتي الحماية.

وقال المحققون إن الضربة المباشرة لصاروخ باليستي ثقيل لم تترك أي فرصة لغرف الحماية وقُتل إسرائيليين اثنين من المدنيين داخلها علاوة على قتيل آخر يبدو أنه كان خارج المأوى في الطابق العلوي والرابع على الأرجح في المبنى المقابل نتيجة لموجة الانفجار.

وذكروا إن غرف الحماية ليست مصممة للحماية من الضربات المباشرة.

جاسوس كبير للموساد موساد الإسرائيلي قوات الأمن الإيرانية الجواسيس المسيرات الإسرائيلية داخل نفق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

دولار

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

امام عاشور

بعد نجاح الجراحة.. إمام عاشور يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

النظام الصهيوني ينهار.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. «3 أيام ورا بعض»

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. 3 أيام ورا بعض

ترشيحاتنا

محطات رفع المياه

الري تتلقى تقريرا عن حالة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية

جامعة حلوان

المعرض الدولي للتعليم العالي بنيجيريا.. قنديل: جامعة حلوان مفضلة للعديد من الطلاب الوافدين

جانب من اللقاء

مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط يناقش خطط التطوير المستقبلية

بالصور

فني يحذر من هذه القطع الصغيرة في السيارات الحديثة

صواميل السيارات
صواميل السيارات
صواميل السيارات

عودة شاحنة الشوارع الأسطورية.. تعرف على فورد F-150 لوبو

فورد لوبو
فورد لوبو
فورد لوبو

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد