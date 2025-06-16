ضبط جاسوس ومسيرات للموساد يإيران.. و8 قتلى إسرائيليين في الهجوم الكاسح

ألقت السلطات القبض على جاسوس كبير للموساد الإسرائيلي من قبل قوات الأمن الإيرانية أثناء فراره من حدود مدينة بانه وذلك في توسيع للقوة والعمل الأمني للقضاء على الجواسيس الذين ساهموا في استشهاد قادة إيران.

يأتي ذلك فيما قالت السلطات الإيرانية إنها ضبطت سيارة محملة بالمسيرات الإسرائيلية داخل نفق في طهران، وذلك لاستخدامها داخل إيران وضرب أهداف حيوية من داخل البلاد.

ويجري التحقيق مع واستجواب المتهمين في الواقعة.

كما يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة صحة الاحتلال بارتفاع المصابين إلى 287 مصابا جراء الهجمات الإيرانية الصاروخية الإيرانية.



وكذلك ارتفاع عدد قتلى الاحتلال إلى 8 بعد العثور على 3 في حيفا.

وذكرت السلطات الصهيونية بعمل تحقيق أولي من قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال حول تدمير ملجأ في بناية في "بتاح تكفا" بصاروخ إيراني حيث إن الصاروخ أصاب الجدار مباشرة وضرب بين غرفتي الحماية.

وقال المحققون إن الضربة المباشرة لصاروخ باليستي ثقيل لم تترك أي فرصة لغرف الحماية وقُتل إسرائيليين اثنين من المدنيين داخلها علاوة على قتيل آخر يبدو أنه كان خارج المأوى في الطابق العلوي والرابع على الأرجح في المبنى المقابل نتيجة لموجة الانفجار.

وذكروا إن غرف الحماية ليست مصممة للحماية من الضربات المباشرة.