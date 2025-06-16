طائرة هندية تعود أدراجها إلى هونج كونج بعد عطل فني في الجو

قال مصدر مطلع لرويترز إن طائرة بوينج 787-8 دريملاينر تابعة لشركة طيران الهند كانت متجهة إلى نيودلهي عادت إلى هونج كونج يوم الاثنين كإجراء احترازي بعد أن اشتبه الطيار في وجود مشكلة فنية أثناء الطيران.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام من تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الهند متجهة إلى لندن، تستخدم نفس نوع الطائرة بوينج، في مدينة أحمد آباد غربي الهند بعد لحظات من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل 241 من أصل 242 شخصا كانوا على متنها.

قال مصدر مطلع إن طائرة دريملاينر التي أقلعت من هونج كونج في رحلة AI315 التابعة لشركة طيران الهند يوم الاثنين تخضع الآن للفحوصات.

وانطلقت الرحلة AI315 من هونج كونج في الساعة 12:16 ظهرًا وهبطت بعد ساعة فقط، وفقًا لبيانات التتبع على Flightradar24.