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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعتقل عميلين للموساد في عمليتين منفصلتين بطهران

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

اعتقلت الشرطة الإيرانية اليوم الاثنين عميلين آخرين للموساد الإسرائيلي في عمليتين منفصلتين.


كما تضمنت العمليةمصادرة كميات كبيرة من المتفجرات.

وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي: إنه تم التعرف على العنصرين واعتقالهما في منطقة فشافويه، بمحافظة طهران.

وأضاف المهدي - وفقا لوكالة أنباء إيرنا الإيرانية - أنه تمت مصادرة أكثر من 200 كيلوجرام من المتفجرات ومعدات لـ 23 طائرة مسيرة ومنصات إطلاق، بالإضافة إلى معدات أخرى.

وبدأت إسرائيل في شن هجمات داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك على مبان سكنية، ليلة 13 يونيو الجاري. 

وفي وقت سابق أمس الأحد ألقى القبض على عميلين آخرين للموساد في محافظة البرز المجاورة لمحافظة طهران.

وردا على ذلك شنت إيران ضربات في عمق إسرائيل، استهدفت تل أبيب وحيفا - من بين أهداف أخرى - بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

الإيرانية إيران طهران الاحتلال

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