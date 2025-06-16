بستارة سوداء.. غلق جناح إسرائيل بمعرض باريس الجوي

في خطوة غير متوقعة، أغلق معرض باريس الجوي بفرنسا اليوم، جناح إسرائيل لتتم تغطيته بستار أسود.

حول هذا، ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه قبل يوم من افتتاح المعرض، أمر منظمو المعرض، الذي ينطلق اليوم الاثنين ويستمر حتى 22 يونيو الجاري، نيابة عن الحكومة الفرنسية، شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية المشاركة بإزالة الأسلحة الهجومية من أجنحتها.

ويعد المعرض أحد أكبر مؤتمرات تكنولوجيا الأسلحة في العالم، وتعد الخطوة الفرنسية خلافا للإجراء المتبع في معارض الدفاع العالمية.



وأشارت الوزارة، إلى أنه بتوجيه من المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام، تم إبلاغ منظمي المعرض برفضها لهذا الطلب فيما نفذ هذا الإجراء الأحادي الجانب في منتصف الليل، بعد أن انتهى ممثلو وزارة الدفاع والصناعات من تجهيز الأجنحة والعرض الإسرائيلي.

بدروها، اتهمت وزارة الدفاع الإسرائيلية فرنسا أيضا بمنع الأسلحة التي تنافس الأسلحة الفرنسية على وجه التحديد كنوع من خدعة المنافسة.

وأضافت الوزارة: "هذا القرار الفظيع وغير المسبوق ينم عن اعتبارات سياسية وتجارية"، وفق تعبيرها.

ودعا مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام، فرنسا إلى سحب القماش الأسود، مشيرا إلى كيفية استهداف إسرائيل بمعاملة تمييزية في حين لم تتلق دولا أخرى مثل هذه المعاملة.

في يونيو 2024، منعت الحكومة الفرنسية في البداية إسرائيل بشكل كامل من المؤتمر بسبب انتقاداتها لحرب إسرائيل في غزة.

لكن محكمة فرنسية أمرت المؤتمر في وقت لاحق بالسماح لإسرائيل بالمشاركة في بعض أيام المؤتمر الأخيرة.

