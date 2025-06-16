أشادت بتعاون إيران.. وكالة الطاقة الذرية: لم نرصد أي ضرر بمحطة فوردو

نقلت وكالة رويترز عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تأكيده على عدم حدوث أي أضرار إضافية بموقع محطة تخصيب الوقود الإيرانية في نطنز منذ الجمعة الماضي.

وذكرت رويترز نقلا عن مدير وكالة الطاقة الذرية، قوله: لم نرصد أي ضرر بموقع محطة فوردو أو بمفاعل قيد الإنشاء في خونداب.

وقال جروسي: الوكالة موجودة في إيران وعمليات التفتيش ستتواصل حالما تسمح ظروف السلامة بذلك.

أشاد مدير وكالة الطاقة الذرية بالتعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الإيرانية والوكالة، معتبرا التصعيد العسكري يؤخر العمل الضروري نحو حل دبلوماسي.

لفت جروسي الى أن الوكالة موجودة في إيران وعمليات التفتيش ستتواصل حالما تسمح ظروف السلامة بذلك.

واعتبر جروسي ان التصعيد العسكري يؤخر العمل الضروري نحو حل دبلوماسي و لم نرصد أي ضرر بموقع محطة فوردو أو بمفاعل قيد الإنشاء في خونداب.