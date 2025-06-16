330 ألف نسمة يهرولون من طهران بعد التحذير الإسرائيلي.. تفاصيل

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل تحذير لسكان المنطقة الثالثة في العاصمة الإيرانية طهران، بضرورة المغادرة فورا.

وتنقسم طهران إلى 22 منطقة، وتقع المنطقة الثالثة في الشمال الشرقي ووفقًا لموقعها الإلكتروني الرسمي، يعيش فيها أكثر من 330 ألف نسمة، وهي من أكبر المناطق، حيث تغطي حوالي 4.5% من مساحة المدينة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

تضم المنطقة مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB). وهي مدرجة في خريطة المنطقة التي طلبت إسرائيل من المواطنين إخلائها، والتي تغطي جزءًا كبيرًا من المنطقة.

في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون الإيرانيون حثّ الجمهور على عدم الذعر في أعقاب الهجمات الإسرائيلية، تُظهر مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة طوابير للحصول على الوقود وحركة مرورية خانقة بينما يحاول الناس مغادرة العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه على منصة إكس "في الساعات القادمة، سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، كما فعل في الأيام الأخيرة في جميع أنحاء طهران، لضرب البنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني".