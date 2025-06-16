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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وكالة الطاقة الذرية تكشف الأضرار بالمواقع النووية الإيرانية بعد هجمات الجمعة

هجمات إسرائيلية على إيران
هجمات إسرائيلية على إيران

أدلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، اليوم الاثنين، ببيان أمام مجلس المحافظين بشأن الوضع في جمهورية إيران الإسلامية. 

في أعقاب الهجمات التي شُنَّت يوم الجمعة على المواقع النووية في جمهورية إيران الإسلامية، يستمر النزاع العسكري، وترصد الوكالة الحالة بعناية فائقة.

ويعمل مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة على مدار الساعة منذ البداية، وذلك للتحقق من حالة المرافق النووية الإيرانية ومستوى الإشعاع في المواقع المعنية من خلال التواصل المستمر مع السلطات الإيرانية.

واستنادا إلى المعلومات المتاحة لدى الوكالة، فإن الحالة الراهنة في المواقع النووية الإيرانية هي كالآتي:

تدمير الجزء الموجود فوق سطح الأرض من محطة إثراء الوقود التجريبية

لم تقع أضرار إضافية في موقع الإثراء بناتانز منذ الهجوم الذي شُنَّ يوم الجمعة، والذي دمَّر الجزء الموجود فوق سطح الأرض من محطة إثراء الوقود التجريبية، وهي إحدى المحطات التي كانت إيران تُنتج فيها اليورانيوم المثرى بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم-235. 

كما دُمِّرت البنية الأساسية للكهرباء في المرفق، التي شملت محطة فرعية للكهرباء، ومبنى رئيسيا لإمدادات الطاقة الكهربائية، وإمدادات الطاقة في حالات الطوارئ ومولدات احتياطية. 

ولم يكن هناك ما يشير إلى وقوع هجوم مادي على قاعة السلاسل التعاقبية الواقعة تحت الأرض التي تضم جزءا من محطة إثراء الوقود التجريبية ومحطة إثراء الوقود الرئيسية. 

ومع ذلك، فإن انقطاع الكهرباء عن هذه القاعة ربما يكون قد ألحق أضرارا بأجهزة الطرد المركزي هناك. وظل مستوى النشاط الإشعاعي خارج موقع ناتانز دون تغيير وعند مستوياته العادية، مما يشير إلى عدم وجود أي أثر إشعاعي خارجي على السكان أو البيئة من جراء هذا الحدث.

محطة فوردو الإيرانية

ولم تشاهَد أي أضرار في محطة فوردو لإثراء الوقود أو في مفاعل خنداب للماء الثقيل، الذي لا يزال قيد التشييد. ول

م تُستَهدف محطة بوشهر للقوى النووية ولم تتأثر من الهجمات الأخيرة، كما لم يتأثر مفاعل طهران البحثي. 

وفي موقع أصفهان النووي، تضررت أربعة مبان في هجوم يوم الجمعة، وهي: المختبر الكيميائي المركزي، ومحطة تحويل اليورانيوم، ومحطة طهران لتصنيع وقود المفاعلات، ومنشأة معالجة المعادن لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى معدن اليورانيوم، التي كانت قيد الإنشاء.


وكما هو الحال في ناتانز، تظل مستويات الإشعاع خارج الموقع دون تغيير.

الدولية للطاقة الذرية إيران الهجمات المواقع النووية النزاع العسكري

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