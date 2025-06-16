ملايين الإسرائيليين تحت رحمة الصواريخ الإيرانية .. مسئول يكشف مفاجأة بشأن ملاجئ الاحتلال

كشف مسئول في دولة الاحتلال عن مفاجأة بشأن الملاجئ والأماكن المحصنة، حيث أكد أن الملايين من الإسرائيليين تحت رحمة الصواريخ الإيرانية بسبب افتقار الحماية الكاملة.

الصواريخ الإيرانية

قال مراقب الدولة في إسرائيل ماتانياهو إنجلمان، اليوم الاثنين إن "ملايين" الإسرائيليين يفتقرون إلى الحماية الكافية من الصواريخ الإيرانية.

أوضح إنجلمان عقب زياراته لمواقع في مناطق رامات جان وبات يام بدولة الاحتلال تعرضت لقصف صاروخي إيراني، أنه "في عام 2020، نشرنا تقريرًا بالغ الخطورة حول ثغرات الحماية في دولة إسرائيل في ذلك الوقت، تبيّن أن ما يقرب من 2.6 مليون مواطن يعيشون دون حماية كافية علاوة على ذلك، لم تُستغل الميزانيات المخصصة لهذه القضية، وتُركت الخطط الحكومية دون تمويل".

وأضاف المسئول الإسرائيلي أنه وفقًا لتقرير آخر أنجزناه مؤخرًا، يتعلق بالمأوى والحماية في السلطات المحلية (وقد قُدّمت مسودة منه بالفعل إلى رئيس الوزراء وقيادة الجبهة الداخلية ووزير الأمن القومي)، لا تزال الثغرات كبيرة للغاية. ويشمل ذلك ملايين المواطنين الإسرائيليين الذين ما زالوا دون حماية، والملاجئ العامة المعطلة، ونقصًا في رسم الخرائط للسكان الذين لا يستطيعون الوصول إلى الأماكن المحمية، وعدم كفاية الاستعداد لدعم المدنيين في حال تعرضهم للأذى".

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه دولة الاحتلال لقصف إيراني مكثف في ظل الحرب التي اندلعت بين الجانبين يوم الجمعة الماضية بعدوان إسرائيلي على طهران تسبب في مقتل قادة الجيش الإيراني وعلماء الذرة.